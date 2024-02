Cade e batte la testa nel negozio dove prova a mettere a segno un furto: guai in serie per un 38enne

ANCONA - Un furto andato male e doppi guai per un uomo di origini straniere di 38 anni che in via Giordano Bruno - angolo Piazza Ugo Bassi - voleva mettere a segno un furto all'interno di un negozio specializzato nella vendita di prodotti per l'igiene personale. Niente da fare perchè nel tentativo di scappare l'uomo è caduto e ha battuto la testa. Immediata la richiesta di soccorso con la Croce Gialla che ha raggiunto il negozio e con le volanti della Questura a fare da scorta il 38enne è stato portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.