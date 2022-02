«C'è un cadavere lungo il canale». Ma era solo un ragazzo di 30 anni caduto lì dopo aver esagerato con gli alcolici

ANCONA - Numerose le chiamate per segnalare una situazione stranda in via della Ferrovia con più di un cittadino a temere che ci fosse lungo il canale di scolo addirittura un cadavere. Immediato l'intervento intorno alle 17,30 della Croce gialla che dopo le verifiche ha trovato un cittadino rumeno di 30 anni senza forze sdraiato lì dopo essere caduto molto probabilmente a causa di un eccesso alcolico. Il giovane è stato soccorso sul posto e quindi portato all'ospedale di Torrette per tutti i controlli del caso.

