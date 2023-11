ANCONA Ci voleva la magia del Natale per spazzare via il degrado del centro. Addio fioriere-pattumiera. Bye bye cestini sgangherati, rovinati dal tempo e arrugginiti dalla pipì dei cani. Tra oggi e domani scatterà l’operazione-decoro. Gli operatori comunali, che già ieri hanno cominciato a ripulire tutta piazza Stamira, dove verrà allestito un bosco (vero) degli elfi, nascosto tra gli alberi, rimuoveranno le fioriere-horror. Finalmente. Una battaglia vinta dal Corriere Adriatico, che per lungo tempo si è battuto affinché quegli arredi fatiscenti, francamente inguardabili, venissero rimossi il prima possibile.

APPROFONDIMENTI LA SVOLTA Ancona e il percorso da mare a mare, gara di idee ad inizio 2024. «Via le fioriere dal Corso»



La promessa mantenuta

Va dato atto alla giunta guidata da Daniele Silvetti di aver mantenuto la promessa. «Li toglieremo prima di Natale», avevano assicurato il sindaco e l’assessore al Decoro urbano, Daniele Berardinelli. Detto e fatto. Da oggi spariranno quelle oscenità antiestetiche per lasciare spazio alle decorazioni del Natale, in vista dell’accensione del grande albero di piazza Roma (montato ieri) e delle luminarie, con la festa organizzata per sabato pomeriggio alle 18. «Poi dall’inizio del prossimo anno installeremo le nuove sedute - spiega il sindaco Daniele Silvetti - definite dalla Commissione decoro che sta lavorando da tempo su questo fronte anche con il contributo del consulente Riccardo Picciafuoco. Via i cestini, via le fioriere, via tutto quello scempio». Un segnale tangibile di rinnovamento, per Silvetti. «Abbiamo mantenuto la promessa, partendo dalle piccole ma significative cose - continua il sindaco -. I grandi progetti richiedono tempo, come le infrastrutture, la stazione marittima, le opere nel porto. Ma sul decoro e sugli eventi diffusi potevamo e dovevamo dare subito la nostra impronta. Rendiamo la città più vivibile, più fruibile per le feste. Via lo schifo, avanti con le cose belle. E non ci fermeremo al centro, ovviamente: la pulizia riguarderà tutti i quartieri, a cominciare dal Piano dove ci sono troppi angoli vergognosi, indegni per un capoluogo di regione».

Il Corso liberato dalle fioriere obbrobriose sarà illuminato non solo dalle luci tricolori (una delle novità della giunta Silvetti) ma anche da una maxi sfera per i selfie e da un grande pacco regalo che sostituiranno quelle che dovevano essere (e non sono mai state) panchine hi-tech. In piazza Roma ci sarà il grande albero, ma tutto il Corso sarà disseminato di ben 170 piccoli abeti, a gruppi, ogni 20 metri. E in piazza Cavour, oltre alla ruota panoramica già operativa da giorni, ieri è stato montato un albero di luci alto 16 metri, che potrà essere attraversato con una porta. In piazza Stamira sorgerà un naturalistico villaggio degli elfi, mentre in piazza Pertini ci sarà la pista di ghiaccio, la cui installazione è cominciata ieri. E fra 4 giorni, il via alla kermesse natalizia. In un centro più finalmente pulito.