Il blog istiga le ragazzine all'anoressia: amministratrice denunciata per lesioni

ANCONA - La regola numero uno era non assorbire più di 500 calorie al giorno. In pratica, duecento grammi di pizza margherita dovevano bastare per tenere buona la fame a colazione, pranzo e cena. Per di più, parte di quelle calorie dovevano essere smaltite con degli esercizi eseguiti in palestra. Se si sgarrava, bisognava fare pubblica ammenda: un mea colpa condiviso con gli altri utenti social. Tutte quelle ragazzine che nei mesi scorsi, stando a quanto raccolto dalla Polizia Postale del compartimento di Ancona, si erano avvicinate a un blog che le avrebbe spinte a dimagrire. Dimagrire così tanto da diventare pelle e ossa. Anoressiche. Il portale online è stato scoperto nei mesi scorsi – appena dopo l’inizio del 2019 – dagli investigatori guidati dal vice questore Cinzia Grucci. A loro si era rivolta una 19enne residente in provincia di Ancona per denunciare quel blog che lei stessa frequentava. La ragazza ha dato l’input, gli agenti hanno fatto il resto, risalendo all’amministratrice del sito che sponsorizzava l’anoressia. Si tratta di una minore residente in Veneto. Dalla Procura dei Minorenni delle Marche è partita la denuncia per due reati: lesioni personali, dettate dalle condizioni di salute in cui versavano le vittime dopo aver seguito la ferrea dieta, e istigazione al suicidio.