In bicicletta non si accorge di un basamento sull'asfalto e lo centra: dopo il volo si schianta anche contro un palo

FALCONARA - Stava regolarmente procedendo in sella alla sua bicicletta quando ha centrato in pieno un basamento che c'era lungo l'asfalto, di quelli che si mettono davanti agli ingressi delle aree private: è successo questa mattina a Falconara nella via dietro l'aeroporto Sanzio con l'uomo - un 47enne - che dopo il volo ha centrato anche un palo ed è stato trasportato grazie all'intervento della Croce Gialla all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.

