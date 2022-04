ANCONA - Disordini e furti in piazza Cavour: il ragazzino va a scusarsi dal commerciante accompagnato dalla sorella. E’ della fine di marzo l’intervento operato dalle Volanti presso il negozio 1000 articoli situato in Piazza Cavour, nel corso del quale il titolare aveva segnalato molestie e ruberie di piccolo materiale di cancelleria ad opera di alcuni minorenni. Non aveva inteso formalizzare denuncia, rappresentando tuttavia una situazione di disagio agli operatori. Per questo motivo personale della Questura, dopo aver identificato due minori resisi responsabili dei comportamenti ineducati e poco corretti, ha provveduto ad informare gli esercenti la potestà genitoriale in merito. Il rimprovero ha sortito l’effetto sperato, tanto che il ragazzino ha chiesto alla sorella maggiorenne di accompagnarlo a chiedere scusa al titolare del negozio, concludendo in senso positivo una vicenda spiacevole.

