Auto si schianta contro il guardrail, esplode un vetro posteriore: ferito un ragazzo di 17 anni

ANCONA - Momenti di paura intorno alle 14 lungo l'Asse in direzione Baraccola dove un'auto guidata da un giovane si è schiantata contro il guardrail: un ragazzo ha perso il controllo dell'auto e lo schianto è stato inevitabile. Con lui c'erano altri due giovani, uno di questi - un diciassettenne - è stato colpito dai vetri posteriori che sono scoppiati nell'urto. Immediato l'intervento della Croce Gialla che lo hanno portato a Torrette per tutti i controlli del caso, le sue condizioni non destano comunque preoccupazione.

