Auto e moto si scontrano all'incrocio Un ferito grave, traffico caos sulla Flaminia

ANCONA - Incidente sulla Flaminia, traffico in tilt a Torrette. Un motociclista è entrato in collisione con un'auto all'incrocio con via Conca ed è rimasto ferito. Le sue condizioni, in partenza definite gravi, sono al vaglio degli operatori del pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. L'incidente ha provocato lunghe code in entrata ed uscita da Ancona con pesanti rallentamenti.