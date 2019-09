Grattano il vecchio asfalto e non creano passerelle, caos traffico sulla Flaminia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si rifà l'asflato sulla Flaminia dalla stazione ferroviaria di Ancona verso Torrette e il traffico va in tilt. Oggi la situazione è ancora peggiore dei comprensibili disagi. La ditta che sta effettuandoli ha "grattato" l'asfalto della corsia interna e non ha previsto "passerelle" in coincidenza delle vie utilizzate dai residenti, da chi deve entrare nell'area di servizio e, ancora, da chi è diretto alle strutture commerciali. Lo scalino tra la parte già asfaltata e le traverse della Flaminia è così alto che le auto rischiano di toccare con il fondo. Una situazione che, oltre a rappresentare un pericolo, sta sollevando proteste.La situazione poi è peggiorata ancora per la rottura di una tubatura del gas.