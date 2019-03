Apre l'oblò dell'asciugatrice quando il cliente si allontana e ruba i vestiti nella lavanderia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Si apposta fuori delle lavanderie automatiche e quando vede che l’ignaro cliente si allontana per fare una commissione, dopo aver lasciato i panni nella asciugatrice, non esita ad aprire l’oblò e portare via gli indumenti. Capita in alcune lavanderie automatiche nella zona del Piano e di via delle Grazie. Ad agire, secondo alcuni testimoni, sarebbe una sudamericana, bassa di statura, vista anche a rovistare nei cassonetti dei rifiuti. Sta di fatto che negli ultimi tempi di in alcune lavanderie automatiche si sono registrati una serie di furti di capi di abbigliamento.