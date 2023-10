Si apre il cestello di un elevatore in un cantiere edile ad Ancona, precipitano due operai: sono gravi

ANCONA - Stavano lavorando in un cantiere edile in via Quarnaro ad Ancona, sospesi nel vuoto dentro il carrello di un elevatore, quando all'improvviso il pavimento si è aperto e i due operai sono precipitati nel vuoto. Incidente choc sul lavoro pochi minuti fa: i feriti sono stati trasportati dall'ambulanza a Torette, sarebbero in gravi condizioni. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze.

+++notizia in aggiornamento+++