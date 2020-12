Ambulanti, arriva il via libera alle aperture domenicali. E park coperti gratuiti nel weekend

ANCONA - Ambulanti autorizzati ad aprire i banchi nelle domeniche di dicembre, mentre Coldiretti conferma gli appuntamenti di domani e domenica 20 dicembre con il mercato di Campagna Amica. Il Natale dorico si arricchisce di occasioni per lo shopping. Mentre oggi e domani (così come nei prossimi weekend) sono gratuiti i parcheggi Traiano, Cialdini, Umberto I ed Archi (7-22 oggi, domani 10-21). Mentre chi sosta nelle zone bklu può avere uno sconto del 30% pagando con le app Mycicero e Telepass pay (fino al 25 dicembre).



Il Villaggio di Campagna Amica (domani e domenica prossima dalle 9 alle 19) prevede la partecipazione di oltre 20 aziende agricole che apriranno i loro stand in piazza Cavour (angolo lato Inps). Tra queste anche l’orto sociale del carcere di Barcaglione che Federpensionati Coldiretti ha sostenuto in questi anni attraverso l’opera instancabile di Antonio Carletti.

Domenica 20 sarà presente anche all’azienda agricola interna dell’Istituto agrario Morea Vivarelli di Fabriano che, grazie alla sua attività didattica, è entrato a pieno titolo nella Fondazione Campagna Amica. Per tutti la possibilità di trovare tra i banchi salumi, olio extravergine di oliva, vino, miele, legumi, cereali, verdure, formaggi, visciola e dolci natalizi alla visciola con la possibilità anche di allestire pacchi natalizi da mettere sotto l’albero. In Comune, dopo la richiesta presentata dalla Confcommercio imprese per l’Italia finalizzata ad ottenere le aperture pomeridiane e domenicali del mercato di corso Mazzini, il dirigente del settore Commercio ha firmato l’ordinanza che autorizza gli operatori del mercato di corso Mazzini (diramazioni piazza Roma e via Castelfidardo comprese) a svolgere l’attività nelle domeniche di 13, 20 e 27 dicembre «al fine di dare un concreto sostegno alle attività commerciali interessate, tenuto conto della particolare situazione non solo economica che si è venuta a creare a seguito della pandemia». Nella stessa ordinanza si ricorda che «è già consentito il prolungamento nel pomeriggio del mercato di corso Mazzini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA