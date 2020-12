Parcheggi coperti gratis, un assist al commercio: ma si rischia la ressa nel centro preso d'assalto per lo shopping

ANCONA - Il rischio pienone è concreto. Un brivido piacevole per i commercianti, che ripongono le speranze di sopravvivenza nella volata natalizia. Ma occhio agli assembramenti: zona gialla non vuol dire libertà, anzi. Impone controlli e un atteggiamento responsabile da parte di chi vende e, soprattutto, di chi acquista. Perché il virus è dietro l’angolo e i numeri dei contagi invitano alla prudenza.





Ma c’è da salvare il commercio in coda a questo annus horribilis. L’impegno del Comune va in questa direzione. Sarà una settimana calda per lo shopping, agevolato da alcune iniziative già approvate e altre al vaglio della Giunta, nella riunione di domani. La certezza: i quattro parcheggi coperti comunali (Archi, Traiano, Umberto I e Cialdini) saranno gratuiti per tutta la giornata di oggi dalle 10 alle 21. Un’Immacolata senza ticket, insomma, per chi approfitterà della festa per dedicarsi ai regali. Per questo si prevede un boom di presenze in centro, proprio come nello scorso weekend - il primo a tinte gialle dopo l’incubo della zona arancione - nel quale la voglia di uscire è stata più forte anche del maltempo. Ristoranti e negozi pieni, le vie dello shopping affollate: tutto come se l’emergenza fosse finita. A ricordare che non è così, le regole sulle distanze e sull’uso della mascherina che, proprio in questa fase di lento ma progressivo ritorno alla normalità, è fondamentale rispettare. I parcheggi coperti gestiti dal Comune saranno gratuiti anche nelle prossime due domeniche (13 e 20 dicembre), oltre che nel giorno dell’Epifania.



Ma non finisce qua. In Giunta si sta valutando di estendere la sosta gratuita anche al sabato (dunque, alle giornate del 12 e 19 dicembre e forse del 5 gennaio). Weekend interi di posteggi liberi. Resta da capire se l’iniziativa riguarderà sempre i parcheggi coperti o le circa 8mila strisce blu della città, proprio com’è avvenuto nel fine settimana del Black Friday. L’una o l’altra idea - questo è certo - richiamerà in centro migliaia di persone, specialmente ora che sono stati abbattuti i confini tra Comuni dopo l’addio alla zona arancione.

Gli sforzi compiuti dal Comune trovano il parere favorevole della Confcommercio. «Si tratta di una graditissima iniziativa che inviterà le persone ad affacciarsi al centro e a vivere i centri commerciali naturali - sostiene Massimiliano Polacco, direttore di Confcommercio Marche -. Si abbina bene alla nostra campagna intitolata “Compro sotto casa” , finalizzata proprio a favorire gli acquisti nei negozi della propria città. Assembramenti? Non credo che ci sia questo rischio. Ormai le persone hanno imparato a rispettare le distanze e a indossare la mascherina, così come i negozianti sono rispettosi dei protocolli da seguire. Certo, ci vuole sempre massima attenzione perché non è arrivato il momento di abbassare la guardia, ma era anche importante ritrovare lo spirito natalizio in una fase in cui il commercio è in forte depressione».



I dati del settore sono inquietanti e dopo questo 2020 da dimenticare le speranza sono tutte affidate al Natale. «Servono serenità e rilancio - sottolinea il professor Polacco - perché le attività sono in sofferenza da troppi mesi. Il periodo natalizio corrisponde al 30-35% degli affari di un anno: impossibile rinunciarvi». E a gennaio? «I saldi cominceranno più tardi, dal 16, in modo da dare un po’ di respiro ai commercianti e spingere sull’attività promozionale in corso».

