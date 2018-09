L'alga tossica si allarga: divieti di balneazione anche alla Scalaccia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Non solo non arriva la deroga, ma il divieto di balneazione a causa della presenza di un’alga tossica nel litorale di Ancona si allarga ulteriormente verso sud. Le analisi di giovedì dell’Arpam, infatti, non hanno dato i risultati sperati: la fioritura non è stata rimossa dal maltempo, anzi sta proseguendo, allargando il proprio raggio. Così, ieri mattina, è stata estesa anche al tratto di mare corrispondente alla Scalaccia – Pietralacroce, l’ordinanza di divieto di balneazione già in essere presso il litorale del Passetto-Ascensore, per la della Ostreopsis ovata. Analogamente è sconsigliata la permanenza sul litorale ed il consumo di molluschi, ricci che provengano dalla zona.