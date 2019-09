Sorpresa al cellulare mentre guida: sanzionata una donna di 40 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continua il controllo serrato del territorio da parte dei carabinieri della Compagnia di Ancona su tutto il territorio di competenza. Anche nella giornata di ieri sono stati effettuati numerosi controlli. Nel corso del servizio svolto nel centro cittadino, sono state controllate 50 persone, e 35 veicoli e sono state elevate contravvenzioni al codice della strada per le seguenti infrazioni: tre mancate revisioni ed una per l’uso di telefono cellulare durante la guida, quest’ultima contestata ad una donna quarantenne fermata mentre stava transitando, nel pomeriggio, in via Marconi a bordo di una utilitaria: in totale sono state comminate sanzioni per oltre 700 euro.