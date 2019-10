Addio a Mario Vergani, 65 anni, anima del Mix Bar di via Ruggeri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Mondo del commercio in lutto: si è spento Mario Vergani, titolare del Mix Bar di via Ruggeri, a pochi metri dalla sede dell’Inps. Osimano di nascita ma “anconetano” d’adozione per via del suo lavoro radicato nel capoluogo, è morto a 65 anni. È stato un malore improvviso a stroncare la vita di Mario, deceduto mercoledì all’ospedale di Torrette.Oggi alle 10 si svolgeranno i funerali nella chiesa di San Biagio di Osimo. Sono organizzati dalle onoranze funebri Naof-Biondi di Osimo. La salma verrà cremata e le ceneri tumulate. A piangerlo il fratello Marco, la moglie Rosy, la figlia Ilenia e il figlio Alessandro, da due anni centrocampista della squadra di calcio dei Portuali di Ancona. Proprio il team dei dockers, dal suo profilo Facebook, ha rivolto dopo la notizia della morte un pensiero di cordoglio alla famiglia di Mario. Il commerciante osimano per anni è stato un punto di riferimento del quartiere Q2. Il suo bar-ristorante, compreso nel complesso che ospita l’Inps e dove un tempo erano collocati gli uffici del Centro dell’Impiego, è un luogo d’incontro per i residenti ma anche per i tanti lavoratori che ogni giorno arrivano in via Ruggeri. A fare da collante tra i clienti e i dipendenti del locale era proprio il sorriso di Mario, da sempre diviso tra la passione dedicata al lavoro e l’amore infinito per la famiglia.