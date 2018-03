Addio a Luigina, dottoressa delle analisi: era l’anima del laboratorio di piazza Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Per generazioni di anconetani è stata la dottoressa delle analisi, la professionista gentile che ti accoglieva sempre con un sorriso nel laboratorio di piazza Roma per un prelievo del sangue o altri esami. Luigina Ruggeri, vedova del dottor Gianfranco Bosi, a lungo titolare della farmacia di via Giannelli, se ne è andata a 80 anni l’altra settimana e mancherà a molti la sua figura di donna sempre cortese, disponibile e a cui tutti si erano affezionati.Era nata nel ‘38 a Loro Piceno, in provincia di Macerata, figlia di Giovanni Ruggeri, medico condotto e da giovane si era laureata in Legge a Perugia, prima di intraprendere poi gli studi di Medicina e chirurgia e laurearsi nel ‘77 all’Università di Ancona, prima di specializzarsi nell’80 a Roma in Patologia generale. Nel frattempo aveva rilevato il laboratorio di analisi del padre Giovanni, trasferito poi nel ‘79 in piazza Roma ad Ancona. La dottoressa Luigina Ruggeri agli inizi degli anni ‘80 era stata anche dirigente del laboratorio di allergologia all’Inail, ma ad Ancona era conosciuta soprattutto per l’attivitià nel laboratorio analisi Ruggeri.Ne era stata l’anima fino al 2002, quando andò in pensione, e si occupava di tutto, dai semplici prelievi alle analisi più approfondite, dove grazie alla sua specializzazione in Patologia generale riusciva spesso a intuire l’insorgere di malattie favorendo diagnosi tempestive. I funerali della dottoressa Ruggeri, che abitava in via Panoramica e lascia la figlia Domitilla, farmacista, si sono tenuti lunedì scorso nella chiesa del Sacro Cuore di via Maratta.