Amazon a Camerano ha aperto il deposito di smistamento, ecco quanto guadagna chi ci lavora

CAMERANO - Una confezione di scatole e sacchettini d'organza portaconfetti consegnato a Loreto: questo il primo ordine uscito dal deposito di smistamento Amazon di Camerano, entrato ufficialmente in funzione. Una struttura funzionale alla logistica del gigante dell'e-commerce in grado di aumentarne la capacità e la flessibilità nel territorio di riferimento.

Marche gialle, ma Acquaroli avverte: «Alcuni Comuni sono sotto osservazione». Ecco chi rischia l'arancione rafforzato

Ancona, slitta il pagamento della Tari per il Covid. La pandemia costa 2,2 milioni al Comune



Positivi anche i risvolti occupazionali, in un momento particolarmente difficile, il nuovo deposito occuperà, a regime, oltre 40 operatori di magazzino a tempo indeterminato. Inoltre, è previsto che i fornitori di servizi di consegna di Amazon assumano oltre 80 autisti a tempo indeterminato che ritireranno gli ordini dal deposito e li consegneranno ai clienti finali.

Molta attenzione all'efficienza ambientale sia per quanto riguarda la qualità degli ambienti lavorativi, a cominciare dalle partizioni interne fino agli impianti di riscaldamento e condizionamento, per arrivare all'illuminazione.

«Siamo particolarmente orgogliosi di questo magazzino dal punto di vista della sostenibilità: questo centro, realizzato con particolare attenzione al rispetto dell’ambiente, rappresenta una dimostrazione ulteriore dell’impegno di Amazon che tutti i giorni lavora per soddisfare le richieste dei clienti costruendo una rete logistica sempre più innovativa e sostenibile», ha dichiarato Gabriele Sigismondi, responsabile di Amazon Logistics in Italia.



«L’arrivo di Amazon è un’ottima notizia per Camerano e per l’intera regione, trattandosi del primo deposito nelle Marche. In una congiuntura economica così difficile, sono felice che la società abbia scelto il nostro paese, una decisione che porterà a Camerano investimenti, posti di lavoro e opportunità», ha dichiarato Annalisa Del Bello, Sindaco di Camerano.



I dipendenti, riferisce una nota dell'azienda, sono assunti al quinto livello del Contratto Nazionale del Trasporto e della Logistica con un salario d’ingresso pari a €1.550 lordi, e numerosi benefit che includono sconti per i dipendenti su Amazon.it e un’assicurazione integrativa contro gli infortuni. I corrieri, invece, sono assunti da fornitori di servizi di consegne al livello G1 del CCNL Trasporti e Logistica con un salario d’ingresso pari a 1.644 euro lordi al mese per i dipendenti a tempo pieno, e oltre a 300 euro netti mensili come indennità giornaliera.

Ultimo aggiornamento: 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA