Addio Girin, Camerano perde la memoria storica Oggi alle 16 il funerale

CAMERANO - Comunità in lutto per la scomparsa, avvenuta all’Inrca dove era ricoverato da qualche giorno, di Geremia Ragnini, per tutti Girin, uno dei suoi figli migliori. Cameranese purosangue, era nato il 13 ottobre del 1926, è stato una figura storica per la vita sociale del paese. Era stato fondatore, giocatore, dirigente e allenatore del Camerano Calcio e figlio del mitico sindaco di Camerano del dopoguerra Guido e lui stesso per anni consigliere comunale del Pci, schierandosi sempre dalla parte dei più deboli. Colto, generoso, buono, sorridente, ha gestito per una vita in paese un negozio di alimentari e di articoli sportivi che riforniva tantissime società di calcio della zona. «Ha dispensato consigli calcistici e di vita a tutte le generazioni di ragazzi cameranesi del dopoguerra - lo ricorda con affetto quasi filiale Fiorenzo Santini, altro cameranese doc - Con la maturità poi è diventato la memoria storica e, non solo sportiva, di Camerano.Due anni fa era stato l’autentico mattatore della ricorrenza dei 70 anni del Camerano calcio, con i suoi lucidi e coloriti ricordi. Nella vita politica ha sempre anteposto gli interessi dei cittadini a quelli di parte, cercando sempre di unire gli intenti aldilà dei colori politici. E’ nota la sua amicizia fraterna con l’altro fondatore del calcio a Camerano, l’indimenticabile farmacista Mario Bernardi, notoriamente uomo politicamente conservatore e di destra». Raccontava spesso quando con la sua famiglia, durante la seconda guerra, ospitò per tanti mesi una famiglia ebrea polacca sopra il suo negozio senza dire del rischio grandissimo che lui e suoi corsero e rifiutando ogni tipo di compenso. «Sicuramente con lui se ne va una parte di tutti i cameranesi» lo saluta ancora Santini. Girin lascia la moglie Maria “Mimmi” Scandali, la figlia Roberta (un’altra figlia Elisabetta era scomparsa adolescente nel 1070), i nipoti Gregorio ed Olga. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 16 presso la Parrocchia della Immacolata Concezione di Camerano.