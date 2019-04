Addio a Giuseppe, il decano dei tabaccai: tanti premi ai clienti, un sorriso per tutti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Commercio in lutto per la morte dello storico tabaccaio Giuseppe Guerra, per 45 anni punto di riferimento con le sue botteghe su Corso 2 Giugno e via Marchetti. E’ deceduto all’età di 80 anni domenica ma la notizia della sua scomparsa si è diffusa in città solo ieri. La sua prima ricevitoria è stata nel centralissimo Corso 2 Giugno, davanti all’altrettanto storica bottega della famiglia Tarducci, anche lei chiusa da tempo.