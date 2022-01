A14, autocarro in fiamme in direzione Sud. Corsie ridotte e traffico rallentato per permettere l'intervento dei vigili del fuoco

ANCONA - A14, ancora problemi. Questa volta si tratta dell'incendio di un autocarro che provoca rallentamenti sulla corsia sud, nel tratto tra i caselli di Loreto-Porto Recanati e Civitanova Marche.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia autostradale e il personale di Autostrade. La squadra di Osimo dei vigili del fuoco è intervenuta con due autobotti per spegnere le fiamme che hanno avvolto completamente il mezzo. I pompieri stanno utilizzando un estinguente apposito prima di mettere in sicurezza l’area dell’intervento.

Per poter procedere con l’intervento in condizioni sicure, si e reso necessario chiudere due corsie; sulla terza si transita in regime di bassa velocità. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Autostradale ed il personale dell’Autostrada.

