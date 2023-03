Violenta grandinata a Foggia, le lacrime del floricoltore sul campo: "Addio tulipani, è finita"

(Agenzia Vista) Foggia , 27 marzo 2023 Giuseppe Savino, titolare di un campo di tulipani nel foggiano, si dispera sotto la violenta grandinata che ha distrutto i suoi fiori: "Sta grandinando, i tulipani non ci sono più, è finita, è finita, non ci sono più". Sul web messaggi di solidarietà e proposte di supporto per l'attività agricola. Cascina Savino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it