‘Vertigine’, il nuovo singolo di Elodie: «Sto imparando ad esprimere me stessa attraverso la musica»

Elodie torna con il singolo 'Vertigine', disponibile in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 24 settembre. A firmare il testo dell'inedito sono Elisa Toffoli, Davide Petrella, Federica Abbate e Dario Faini/Dardust. Proprio quest'ultimo tra l'altro ne cura anche la produzione. Con 'Vertigine' Elodie spiana la strada verso il suo prossimo progetto discografico attualmente in lavorazione, al quale hanno collaborato, tra gli altri, Mahmood, Marracash, Federica Abbate e Marz. "Per lavorare a questo singolo e all'album – spiega Elodie – mi sono circondata di professionisti che ho la fortuna di poter chiamare amici. Grazie a uno scambio e un confronto umano e artistico sincero, sto imparando ad esprimere me stessa attraverso la musica – conclude – una musica che racconti la mia visione attuale della vita e dei sentimenti".



