Sanremo 2024, i cachet di Amadeus e dei cantanti che partecipano al Festival

L'attesa per il Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio, è sempre più crescente. Come consuetudine, l'attenzione si focalizza sui nomi dei grandi ospiti, sul look dei partecipanti ma anche sui compensi di conduttori e cantanti: ecco quanto guadagnano ufficiosamente. Stando a quanto occorso in passato, la Rai destinava al Festival di Sanremo un budget di circa 20 milioni di euro, ma per la 74° edizione si sarebbe optato per un incremento della spesa dopo che l’anno scorso Viale Mazzini avrebbe guadagnato ben 50 milioni di euro solo dalla raccolta pubblicitaria, superando i 42 milioni del 2022. Ecco a quanto ammonterebbe il rimborso spese per i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024.

