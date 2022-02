(Adnkronos) - "Io sono abituata alle sue cose, per me è stato normale. Già che è venuto fuori tutto mezzo nudo, era bellissimo. E un ragazzo giovane, ha un fisico eccezionale ed è meglio che si faccia vedere piuttosto che si nasconda con dei mantelli, no?". Orietta Berti, a bordo della Costa Toscana per tutta la durata del festival di Sanremo, commenta così all’Adnkronos la performance discussa di Achille Lauro.(di Silvia Mancinelli)

