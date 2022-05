Isola dei famosi, Guendalina Tavassi torna sui social: cosa è successo dopo l'uscita dal programma

Guendalina Tavassi è tornata a pubblicare una serie di Instagram Stories dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi in seguito al prolungamento del reality show. La showgirl ha rivelato alcuni dettagli su quello che le è successo non appena è tornata a mangiare normalmente e a dormire in un letto. Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "OnceAgain" from Bensound.com



© RIPRODUZIONE RISERVATA