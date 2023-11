Grande Fratello, la frase sussurrata da Mirko a Perla: ecco cosa le dice mentre è seduta sul divano

Nell'ultima puntata del Grande Fratello è entrata una nuova ragazza in casa: Perla Vatiero, ex fidanzata di Mirko Brunetti che con lui è diventata famosa per aver partecipato all'ultima edizione di Temptation Island. I due si sono ritrovati dopo quello che è accaduto sull'isola dei tradimenti, ma qualcosa già sta facendo discutere, in particolare qualcosa che il ragazzo ha detto subito alla sua ex durante la puntata di ieri sera. Ma cosa si sarà mai fatto sfuggire? Cosa le avrà chiesto?

