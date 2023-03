GF VIP, Onestini e la domanda indiscreta su Daniele: Oriana si arrabbia. La lite nella notte

La notte scorsa, nella casa del Grande Fratello Vip, è andata in scena una lite tra Luca Onestini e Oriana Marzoli a causa di una domanda indiscreta posta dall'ex tronista. Durante una partita di 'obbligo o verità', Luca ha chiesto a Oriana se preferisse vincere il GF Vip o scegliere Daniele Dal Moro, aggiungendo che "quello che scegli accadrà". La domanda ha immediatamente scatenato la rabbia della concorrente venezuelana, che ha risposto in modo alterato, sbottando contro l’amico. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MkdB