GF Vip, Miriana gatta morta con Nicola? Cosa ha fatto quando lo ha visto troppo vicino a Lulù

Dopo aver cercato di raffreddare i rapporti con Nicola Pisu, al GF Vip Miriana Trevisan è tornata alla carica avvicinandosi ancora al concorrente del reality show di casa Mediaset. E sul web, nel frattempo, piovono le accuse di chi etichetta la showgirl come una ‘gatta morta’. foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music: "Memories" from Bensound.com

