Eurovision Song Contest 2023, chi vincerà? Le quote degli scommettitori anche per l’Italia

Mentre a Liverpool fervono le ultime prove per Eurovision Song Contest 2023, gli scommettitori hanno definito le loro classifiche. Chi si porterà a casa il trofeo della nona edizione della manifestazione in terra britannica? I Paesi Scandinavi dominano nelle quote: sono infatti i favoriti per la semifinale di martedì 9 maggio. In testa c’è la Finlandia (1.50) con Käärijä, seguita da Svezia (3.00) con Loreen e Norvegia (9.00) rappresentata da Alessandra. Nella seconda semifinale dell’11 maggio la favorita alla finale è l’Austria (1.80) con Teya & Selena. Al secondo posto l’Australia (5.00) con I Voyager. Nella puntata finale di sabato 13 maggio entrano in gioco i Big Five con il nostro Marco Marco Mengoni. Per gli esperti Sisal, ‘Due vite’ si posiziona al quinto posto della classifica finale (20.00). A pari merito con l’artista di Ronciglione, troviamo la Spagna con Blanca Paloma e Israele con Noa Kirel. Foto Chloe Hashemi - Corinne Cumming - Sarah Louise Bennett / EBU - Music: Korben