Coldplay a Milano, duetto con Zucchero sulle note di "Diamante"

(LaPresse) Lunedì sera, nella seconda tappa a San Siro del loro tour mondiale, i Coldplay hanno invitato a sorpresa sul palco Zucchero "Sugar" Fornaciari. La band britannica capitanata da Chris Martin ha duettato con il bluesman italiano sulle note di "Diamante". DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE