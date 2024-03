Amici serale, incidente durante l'esibizione: sospesa la registrazione della puntata. Le anticipazioni

Lo studio di Amici 23 è stato teatro di un imprevisto durante le registrazioni della seconda puntata del serale – che andrà in onda domani sera – lasciando il pubblico presente con il fiato sospeso e gli appassionati del programma in attesa di conoscere i dettagli di quanto accaduto: gli spoiler ci hanno svelato che un evento inatteso ha interrotto il normale svolgimento dello show, mettendo a rischio la sicurezza dei ragazzi della scuola, ma non solo. Durante un'esibizione, nel guanto di sfida tra Giovanni e Nicholas, si è dunque verificata questa situazione “inaspettata”, che ha finito con il coinvolgere anche il vincitore della scorsa edizione, Mattia Zenzola. Quest’ultimo, infatti, proprio in quel momento stava dimostrando per uno dei due ragazzi. Non ci resta che andare a scoprire che cosa è accaduto nello studio della scuola di Maria de Filippi. Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; music by Korben MKdB