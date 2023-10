San Benedetto, si incendia una palma e scoppia il panico in piazza: scampato pericolo per un palazzo

SAN BENEDETTO L'incendio di una palma ha creato attimi di panico, oggi pomeriggio, in piazza Sciocchetti a San Benedetto del Tronto rendendo necessario l' intervento dei Vigili del fuoco. Le fiamme si erano sviluppate sulla sommità della pianta a una decina di metri di altezza ed è stato necessario l’utilizzo di una piattaforma in elevazione per poterle estinguere e evitare che potessero espandersi sui vicini edifici.