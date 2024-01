Recanatese, è crisi: la Fermana vince 1-3 al Tubaldi. Ecco la festa canarina sotto il settore ospiti

RECANATI - Quel che non ti aspetti dal "Tubaldi": vero che la Recanatese sta affrontando un momento difficile ma la classifica della Fermana è ancora più difficile. Sensazioni e calcoli che però vengono travolti nel primo tempo del derby con la squadra di Protti che quando trova il gol del vantaggio dilaga tanto che le due squadre vanno al riposo con la Fermana avanti 3-0: al 23' Misuraca sblocca il risultato, dopo due minuti arriva il raddoppio firmato da Scorza e con la Recanatese sotto choc al 35' arriva con Fort anche il tris gialloblù (oggi in maglia bianca). La squadra di Pagliari ci prova ma è poco precisa, anche le cose più semplici non riescono, una involuzione netta che comincia a destare preoccupazione. Poche occasioni, pochi lampi, serve a poco il gol di Sbaffo su rigore a tempo scaduto per un 1-3 che se fa respirare la Fermana, fa meditare e parecchio la Recanatese