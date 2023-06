Fiumi di droga dall'Albania alle Marche: sgominata la banda

Dodici arresti e sequestro di beni per un valore di oltre un milione di euro. È il bilancio dell'operazione che hanno visto in azione, nelle province di Ancona, Fermo, Macerata, Pesaro, Urbino e Frosinone, oltre che in Albania, Belgio e Spagna, 100 militari. È stata scoperta una ben strutturata compagine criminale con base operativa nelle Marche e ramificazione in altre zone d'Italia e d'Europa composta in prevalenza da italiani e albanesi che importava ingenti quantitativi di droga. Nel corso delle indagini sono stati arrestati otto corrieri, sequestrati oltre 50 kg di cocaina e cinque autovetture munite di doppiofondo, ricostruiti traffici per circa 700 kg tra cocaina e hashish, per un giro d'affari complessivo, al dettaglio, pari a circa 35 milioni di euro.