Traffico di droga da 35 milioni: tre arrestati all'estero e uno nelle Marche

ANCONA - Il traffico stroncato è di quelli davvero ingenti: 700 chili di hashish e cocaina, per un valore che sul mercato può arrivare a 35 milioni di euro. La banda criminale italo albanese che riforniva di droga le Marche è stata sgominata dalla Guardia di Finanza con l'operazione "Doppio Gioco". Nel corso delle indagini, sono stati arrestati 8 corrieri, sequestrati oltre 50 kg di cocaina e 5 autovetture munite di doppiofondo, ricostruiti traffici per circa 700 kg tra cocaina e hashish, per un giro d’affari complessivo, al dettaglio, pari a circa 35 milioni di euro. L'ultimo tassello è di questi giorni, quando sono stati arrestati ed estradati in Italia (da Belgio Italia e Spagna) tre ricercati albanesi, mentre è finito ai domiciliari un italiano residente nel Maceratese.