Berlusconi e la mafia, polemica in consiglio comunale a Macerata

MACERATA - Silvio Berlusconi «può avere avuto contatti con la mafia all'epoca in cui facevano saltare i ripetitori di Mediaset, la mafia voleva essere pagata e forse Berlusconi avrà utilizzato Dell'Utri che, da buon siciliano, sapeva a chi rivolgersi per trattare...». La frase pronunciata dalla consigliera comunale di Fratelli d'Italia a Macerata, Lorella Benedetti, nell'ambito di un intervento in aula a difesa di Silvio Berlusconi, recentemente deceduto, hanno innescato roventi polemiche a livello nazionale. Ora Benedetti si scusa e chiarisce il suo intervento nell'ambito della proposta di intitolazione di una via a Berlusconi: «mi dispiace essere stata fraintesa rispetto al significato attribuito a alcune frasi estrapolate, in modo strumentale, dal mio discorso».