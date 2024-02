Autocisterna si ribalta in A14, autostrada chiusa per ore tra Pesaro e Fano

PESARO - Incidente in A14 nel tratto Fano Pesaro in direzione nord, Autostrada al momento chiusa nel tratto sud. I vigili del fuoco, infatti, sono intervenuti alle ore 18.45 al km 163 dell'autostrada A14 per un camion cisterna ribaltato che trasportava liquido alimentare. Il mezzo pesante stava andando in direzione nord quando, per cause in fase di accertamento, ha invaso la corsia opposta senza coinvolgere altri veicoli. C'è stato sversamento di mosto.