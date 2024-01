Frode fiscale da quasi 2 miliardi: parte dalle Marche l'inchiesta che fa tremare l'Italia

ANCONA - 1,7 miliardi di euro in fatture false, 30 perquisizioni in tutta Italia, 85 indagati e e 350 milioni sequestrati: sono i numeri imponenti di un'operazione della guardia di Finanza di Ancona contro una maxi frode fiscale a livello nazionale. Più di 30 le perquisizioni i nelle Province di Milano, Varese, Brescia, Monza, Padova e Ragusa, nei confronti di 85 indagati per un ingente frode fiscale.