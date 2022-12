Francia-Marocco, scontri tra tifosi dopo la partita: ragazzo di 14 anni investito e ucciso da un'auto, caccia al pirata

(LaPresse) A Montpellier, nel sud della Francia, un'auto ha "colpito violentemente" e ucciso un ragazzo di 14 anni mentre le persone nella serata di ieri festeggiavano la vittoria della Francia contro il Marocco nella semifinale della Coppa del Mondo in Qatar. Il ragazzo, il cui nome non è stato reso pubblico, è stato portato d'urgenza in ospedale ed è morto per le ferite riportate. Nel video, il momento dell'investimento.