Premiata dal Ministro Schillaci la sanità fermana per l'impegno degli ultimi anni sotto la pandemia

Ringraziamenti e onorificenze per il dottor Giuseppe Ciarrocchi e il suo staff in relazione al lavoro fatto negli anni più duri della sanità fermana . In particolare negli anni della pandemia. Per loro il prefetto Michele Rocchegiani ha consegnato un riconoscimento firmato dal ministro della Salute Orazio Schillaci. Presenti l’assessore regionale Filippo Saltamartini e il direttore dell’Ast, Gilberto Gentili. Oltre al vicesindaco Mauro Torresi e ai vertici dell’Ast, Carelli e Bianchi.