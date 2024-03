Pesaro da urlo: battuta la capolista Brescia (93-83). E i tifosi tornano a cantare "Vuelle is on fire"

Dopo otto sconfitte consecutive la Carpegna Prosciutto torna meritatamente alla vittoria dominando contro la capolista Brescia per tutto l'arco della gara, visto che a parte il 2-0 iniziale ospite, la Vuelle Pesaro resta sempre avanti, raggiungendo nell'ultimo quarto anche il +14 in un paio di occasioni. La vittoria contro Brescia permette ai biancorossi di riprendere Treviso in classifica sconfitta ieri sul campo di Napoli. E i tifosi tornano a cantare "Vuelle is on fire"