Lube, è semifinale dopo tre set: all'Eurosuole Forum 3-1 contro Ankara e Final Four in anticipo

Missione compiuta per la Cucine Lube che torna tra le 4 migliori d' Europa in semifinale di Champions League . Davanti ad un'ottima cornice di pubblico, i cucinieri eliminano l'Halkbank Ankara di Ngapeth e Nimir aspettando come prossimo avversario probabilmente i campioni d'Italia di Trento che giocheranno stasera il ritorno dei quarti contro Berlino. Decisivo il ritorno il campo di De Cecco all'inizio del 3° set in regia per la Lube alla quale bastavano due set per staccare il pass. L'esultanza nel video pubblicato attraverso i social della Lube Volley