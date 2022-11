«La scuola non è sicura, i nostri figli non entrano». La protesta dei genitori a Montemarciano (AN)

ANCONA- Rumorosa e partecipata protesta questa mattina, 14 novembre, a Montemarciano fuori dalla scuola di via Mariotti che il Comune era pronto a riaprire dopo le ultime scosse di terremoto. Protagonisti i genitori degli alunni di elementari e medie a causa delle crepe presenti nella struttura che preoccuperebbero e non poco. Il Comune, nella persona del sindaco Damiano Bartozzi, aveva già provato a tranquillizzare l'ambiente non riuscendo nel proprio intento.