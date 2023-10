L'arbitro maceratese Sacchi nega il saluto all'assistente Francesca Di Monte: il video ormai virale. Ma c'è una spiegazione

Sta diventando virale il video relativo a ieri sera (6 ottobre) che ritrae l'arbitro maceratese - originario di Treia - Juan Luca Sacchi negare la stretta di mano all'assistente di linea Francesca Di Monte prima di Lecce-Sassuolo anticipo di Serie A (terminata 1-1 con reti di Berardi e Kristovic) disputata allo stadio Via Del Mare. Il video, estrapolato da TikTok, mostra il direttore di gara prima orientato a salutare l'assistente per poi sfilare la mano rivolgendola al capitano salentino Gabriel Strefezza. In questo caso è bene, tuttavia, ricordare il regolamento: gli arbitri, da protocollo vigente, si salutano nei propri spogliatoi e sul terreno di gioco mentre l’area del tunnel è destinata solo al saluto con i capitani delle due squadre. Un cerimoniale che, evidentemente, andava rispettato secondo Sacchi. Anche se la reazione della Di Monte lascerebbe intendere il contrario...