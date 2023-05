Emodinamica a Fermo, in ospedale inaugurata la sala angiografica: «Promessa mantenuta»

«Era una promessa che avevamo fatto a questo territorio, una promessa che abbiamo mantenuto: l’ospedale Murri di Fermo ha la sua emodinamica», lo ha sostenuto con orgoglio l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini nel messaggio inviato nel giorno dell’inaugurazione ufficiale della sala angiografica presso l’ospedale di Fermo, alla presenza di autorità istituzionali, medici, infermieri, tecnici ed operatori socio sanitari. La sala è adibita all’attività di emodinamica, elettrofisiologia e radiologia interventistica. Un pool di professionisti ha lavorato in quest’ultimo anno per predisporre gli spazi ed i protocolli. «Ringrazio i nostri professionisti del comparto, che si sono messi a disposizione per implementare il proprio bagaglio di conoscenze tecniche – commenta il commissario straordinario della AST di Fermo, Roberto Grinta - in team con i cardiologi daranno un ulteriore contributo alla crescita dell’offerta sanitaria». Il primario della Cardiologia di Fermo Maria Vittoria Paci ha rimarcato i progressi e i traguardi raggiunti nell’ultimo anno. All’inaugurazione erano presenti i consiglieri regionali Andrea Putzu e Marco Marinangeli.