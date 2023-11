Ancona, il Natale sta arrivando in città: iniziano i lavori in centro

Prove e test per arrivare alla data del 2 dicembre con tutti gli allestimenti pronti e in posizione per l’accensione del Natale dorico nell’era della giunta Silvetti . Intanto cominciano a delinearsi i dettagli di ciò che l’Amministrazione ha intenzione di offrire alla cittadinanza lungo le festività. Intanto si vocifera di un evento in corrispondenza dell’inaugurazione del 2 dicembre. Più altri appuntamenti di rilievo lungo i weekend di dicembre e nella prima settimana di gennaio. Ma il clou sarà sicuramente Capodanno