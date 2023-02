WhatsApp, quattro novità in arrivo: dalle 100 foto alle didascalie, ma non (ancora) per tutti

WhatsApp novità in arrivo per gli utenti dell'app Android, ma sono previste molto presto anche per iOS. Quattro in totale quelle rilasciate, una volta aggiornata l'applicazione. La più interessante e che probabilmente riceverà più consensi, è la possiblità di condividere fino a 100 tra foto e video in un solo invio, mentre prima il limite era fissato a 30.

Ecco le novità

L'implementazione permette di creare avatar personalizzati e utilizzarli come sticker, nelle chat, o direttamente come foto del profilo. Ancora. Il supporto a nomi e descrizioni più lunghi per i gruppi che sarà utile soprattutto per gli amministratori.

Infine, la quarta e ultima novità appena rilasciata da WhatsApp, e cioè la possibilità di scrivere una didascalia testuale quando si inviano documenti, che poi si potranno comodamente ricercare internamento all'app, e dunque anche il file sarà più semplice da ripescare nel mare delle chat.