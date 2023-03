IPhone è il sogno della generazione Z: i giovani disposti a spendere 1.500 euro

I giovani della generazione Z, nati cioè tra il 1997 e il 2012, sono disposti a spendere circa 1.500 euro (1.489 euro per l'esattezza) per un Iphone 14 Pro? A quanto pare sembra proprio di sì. Ce n'è voluto di tempo, ma l'Apple è riuscita a mettere sotto pressione la rivale Samsung, produttrice di smartphone Android di fascia alta. E i consumatori più attratti dall'iPhone di tutto il mondo sono proprio i giovani, e la loro scelta spinge Apple verso il livello di posizione dominante nel mercato globale, cosa già consolidata nel mercato degli Stati Uniti.

Il vantaggio di mercato di Apple nella fascia premium sta crescendo smisuratamente. Secondo alcuni sondaggi, i giovani della generazione Z preferiscono il marchio Apple. Ma cosa piace ai giovani dell'iPhone? Ragazzi e ragazze affermano di essere attratti soprattutto dal suo design e dalla risoluzione della fotocamere. Ed il prezzo? Sicuramente non è così facile da sostenere per un giovane, dato che parliamo di circa 1.339 euro per l'Iphone 14 Pro o 1.489 euro per l'Iphone Pro Max.

Iphone 14: le caratteristiche

Lo schermo dell'Iphone 14 è da 6,1 pollici ed è di tipo Oled ed ha una risoluzione di 1170 x 2532 pixel. La risoluzione della fotocamera principale è di 12 megapixel ed è anche dotata di stabilizzatore, mentre quella secondaria è da 12 megapixel. È possibile registrare video a 4K - 3840 x 2160 pixel e abbiamo il led flash doppio a due tonalità. Il dispositivo ha il supporto dual Sim e supporta le reti mobili sino a quelle 5G. Non manca il Gps e neppure il chip Nfc. Manca invece la radio fm e la porta a infrarossi.