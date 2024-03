«Commenti e contenuti sui social, anche se li eliminate c'è modo di recuperarli: ecco come. Fate attenzione a ciò che postate»

L'avvento dei social ha cambiato profondamente la nostra quotidianità, a partire dal modo di relazionarci e comunicare con gli altri. Si tratta certamente di una differenza di forma, la lettera e l'inchiostro sostituiti da pixel su uno schermo, ma ciò ha causato anche un'altra differenza, più sostanziale: la distanza tra chi dice, mostra o scrive qualcosa e ciò che viene effettivamente comunicato con quel contenuto si è dilatata tanto da rendere semplice rifiutare la responsabilità delle proprie parole o azioni.

Se, poi, ci si accorge del proprio errore, si può sempre cancellare, giusto? Sì e no. Il fatto di saper utilizzare le piattaforme social non vuole dire automaticamente capirne il funzionamento e a molti utenti potrebbe sfuggire il fatto che quasi tutto ciò che viene pubblicato in rete si può recuperare anche se viene eliminato.

Lo ricorda un tiktoker, @srhoe, e mette in guardia sulla necessità di fare attenzione, spiegando con quale mezzo è possibile rintracciare i contenuti.

Come recuperare i contenuti eliminati

"Impronta digitale" ha acquisito un nuovo significato con l'avvento di nuove tecnologie e ora si riferisce anche alle tracce che ognuno di noi lascia inevitabilmente nel mondo del digitale.

Infatti, come ricorda @srhe, bisogna «fare attenzione a ciò che si pubblica su internet perché qualsiasi cosa si elimini può essere recuperato... come ho fatto io».

Nel breve tutorial viene segnalato un sito web chiamato "Wayback Machine", una sorta di macchina del tempo in cui vengono archiviate incredibili quantità di "url", vale a dire indirizzi identificativi di una risorsa web. Wayback Machine esiste sin dal 1996, dal 2001 è stato reso disponibile al pubblico e sin dalla sua nascita ha cominciato a incamerare dati.

Se si inserisce una URL attuale, si può ottenere una lista di tracce nel tempo che ne evidenziano i cambiamenti e le evoluzioni. In particolare, il tiktoker fa un esempio con la url del suo status di twitter e ne ricava dei post precedenti, inclusi quelli che aveva eliminato. Nonostante l'efficienza e l'inimmaginabile quantità di dati (nel 2018 circa 25 petabyte), Wayback machine non archivia tutto e non può salvare nulla nel caso di account privati (a meno che in passato non fossero pubblici).